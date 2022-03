Pallavolo Serie B Maschile: Il Cus Genova vince nettamente a Novi

Novi Ligure – Il Cus sbanca Novi e porta a casa tre punti fondamentali per la classifica. Coach Guido Costigliolo conferma la formazione che ha battuto Collegno con la diagonale Federico Alessandrini e Omar Louza, Alloisio e Repossi centrali, Bellini e Archetti sulle bande e i liberi Paolo Alessandrini e Luca Gobbi. I genovesi nel primo set mettono subito in difficoltà i padroni di casa con Louza, Bellini e Alloisio molto precisi in attacco. Novi fatica e cede 20 a 25 ma nel secondo parziale rientra in partita grazie a Moro (25-21). Il Cus reagisce fino al sofferto 23-25 vincente. Nel quarto parziale i genovesi lasciano poco spazio agli attacchi dei padroni di casa chiudendo 16-25 e mettendo nel carniere tre punti preziosi per la salvezza.