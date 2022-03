Riapre il teatro ad Acqui

Acqui Terme – Finalmente riparte la stagione teatrale acquese dopo vari stop tra cui quello imposto dal Covid, ma anche quello dell’impianto di riscaldamento difettoso, per cui sono stati rimessi in calendario gli spettacoli che erano stati rimandati. si riparte riprende domani con “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti” (con Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti), popolare lavoro a firma di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield che è stato replicato al Criterion Theatre di Londra per nove anni di fila, diventando uno degli spettacoli più conosciuti al mondo.

Martedì 5 aprile è in programma la commedia brillante “Coppia aperta quasi spalancata”, scritta da Dario Fo e Franca Rame e qui interpretata da Chiara Francini e Alessandro Federico, con la regia di Alessandro Tedeschi. Il testo, tra gag divertenti e finti tentativi di suicidio, mette alla berlina la psicologia maschile, in particolare l’insofferenza rispetto al concetto di monogamia.

Martedì 12 aprile chiuderà la stagione Clara Costanzo, che ha lavorato con il famoso regista Vito Molinari per “A nanna dopo Carosello”, un ricordo affettuoso della popolarissima trasmissione.

I biglietti potranno essere acquistati alla cassa del Teatro Ariston.

I costi: 28 euro, dalla fila 1 alla fila 10 (ridotto 23 euro).

Platea secondi posti (dalla fila 11 alla fila 20): 23 euro, ridotto 19 euro.

Galleria 19 euro, ridotto 15 euro.

Riduzioni per i giovani sino ai 18 anni, studenti universitari sino a 25 anni e over 65.