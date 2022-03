Ancora un incendio, ancora un morto

Litta Parodi – Gli incendi si moltiplicano forse dovuti al fatto che la gente si scalda con stufe economiche che non presentano le garanzie necessarie di sicurezza. Un’altra persona ha perso la vita oggi pomeriggio nel corso dell’incendio che ha devastato la casa sita in Via Morbello dove abitava. Si tratta di un marocchino di 56 anni trovato carbonizzato in una stanza al piano terra. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio per cause in corso di accertamento mentre verso le 15 tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sul posto subito dopo la chiamata di un vicino. L’incendio si è propagato in alcuni vani dell’abitazione e solo il tempestivo intervento del pompieri ha evitato il propagarsi del rogo al tetto e all’abitazione confinante. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti anche una squadra del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale.

Seguiranno aggiornamenti