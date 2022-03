Da Unione di Centro Alessandria: ritorna ad Alessandria lo Scudo Crociato 

La rinascita della Democrazia Cristiana è da tempo una delle attualità politiche del Paese. Da tempo si sta rimettendo in moto il Centro politico pur nelle sue varie sfaccettature. Alessandria non sta a guardare questo percorso e grazie ad un gruppo di amici, sfruttando un asse di rapporti con Torino e Roma, si renderà possibile rivedere sulla scheda elettorale l’UDC e il simbolo dello Scudo Crociato, in unione con Democrazia Liberale e con Rinascita della DC. L’operazione politica arricchisce il quadro locale di un contributo al dibattito che ha profonde radici e si basa sull’impegno di molti nuovi concittadini che intendono partecipare alla vita amministrativa comunale e provinciale. Grazie alla disponibilità del coordinatore regionale dell’UDC, dr. Paolo Greco, è stato possibile ricreare le condizioni per formare un Comitato di 15 persone e di scegliere un commissario che segua il percorso elettorale e le prospettive politiche della formazione.

Per l’incarico è stato scelto Piercarlo Fabbio, sindaco emerito di Alessandria, con lunga esperienza nella Democrazia Cristiana.

“Ci sono due percorsi da seguire – dice Piercarlo Fabbio – quello amministrativo che si snoderà attraverso le elezioni di maggio o giugno prossimi e quello della costruzione del Centro politico del Paese a cui parteciperemo con entusiasmo. Partiamo dal centro destra e dalla leale appartenenza di cui siamo convinti e che abbiamo garantito in questi anni. E al centro destra, a sostegno del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, intendiamo offrire il nostro contributo”.

Formato il Comitato (vedi elenco allegato), il passaggio seguente sarà quello di costruire una lista in cui si uniranno novità ed esperienza, capeggiata dal vicesindaco Franco Trussi, per partecipare alle elezioni amministrative del capoluogo.

La conferenza stampa di presentazione del simbolo e delle politiche dell’Unione di Centro si terrà giovedì 17 marzo alle ore 11 al Melchionni Cafè in via Chenna 18.

Elenco Comitato UDC Alessandria: