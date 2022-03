Disastro autostrade: partono i risarcimenti ai conducenti

Genova – Al via da oggi il servizio “cashback targa” sulle tratte gestite da Autostrade per l’Italia con particolare riferimento a quelle che collegano la Liguria al Piemonte, che sono al limite della percorribilità. Il servizio permetterà di ricevere in automatico, tramite la app Free To X, i rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti a cantieri di manutenzione e ammodernamento sulla rete autostradale. Per usufruire del servizio è sufficiente registrarsi sulla app Free To X, inserendo i propri dati personali e la targa del veicolo. Una volta registrati, la app notificherà in automatico i rimborsi cui si ha diritto.