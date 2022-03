Pensionato precipita dal terzo piano e muore dopo poco il ricovero all’ospedale

Serravalle Scrivia – Raimondo Quadraroli, un geometra in pensione, è deceduto all’ospedale di Novi dove era stato ricoverato in codice rosso dopo essere precipitato dal terrazzo del suo appartamento al terzo piano di una palazzina in Via San Rocco. La sua agonia è durata circa un’ora ma a causa delle gravissime lesioni riportate dopo circa un’ora dal ricovero è morto. Il tragico incidente si è verificato intorno alle 11 di ieri 14 marzo mentre era intento a fare qualche lavoretto domestico sul terrazzo. Forse per distrazione o per un malore ha perso l’equilibrio mentre era sulla ringhiera ed è precipitato da un’altezza di circa sette metri. A dare l’allarme è stato un passante che, dopo aver udito il tonfo, ha avvertito i soccorsi. Raimondo Quadraroli era un geometra in pensione e da una ventina d’anni assisteva la moglie malata. Oltre alla moglie, Raimondo Quadraroli lascia una figlia. La data del funerale non è stata ancora fissata.