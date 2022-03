Va a fuoco l’appartamento e l’inquilina finisce all’ospedale intossicata dal fumo

Alessandria – Una donna di 72 anni è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo intossicata dal fumo sprigionato da un incendio divampato poco dopo mezzanotte nel suo appartamento al secondo piano di una palazzina di Via Tiziano. L’anziana è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti sul posto. Secondo i primi accertamenti pare che le fiamme siano partite da un un divano letto per poi estendersi al resto dell’appartamento. Per avere ragione delle fiamme i pompieri hanno lavorato un paio d’ore anche se l’alloggio non è ancora agibile. Oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale. Il fumo ha invaso anche gli appartamenti che si trovano sopra a quello dove sono divampate le fiamme. Due donne sono state fatte evacuare, fortunatamente sono illese. L’allarme è scattato quando uno dei vicini di casa ha sentito l’anziana donna chiedere aiuto.