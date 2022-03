Agriturismo va a fuoco: distrutti casa e magazzino, nessuna vittima

Mombaruzzo – Un incendio ha semidistrutto l’agriturismo Tère Rùse di Mombaruzzo che sorge tra le viti nelle vicinanze della strada provinciale per Alessandria. Le fiamme sono divampate per cause in corso di accertamento verso le sette di ieri mattina interessando un magazzino di attrezzi agricoli dell’azienda vitivinicola per poi estendersi alla casa dove vivono i proprietari, una coppia di origine francese che sono scampati al fuoco riuscendo a mettersi in salvo per tempo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre del distaccamento di Nizza insieme alle squadre di Canelli e Asti. Complessivamente hanno lavorato una ventina di uomini che hanno avuto ragione delle fiamme dopo mezzogiorno. Nei prossimi giorni i tecnici del comando provinciale dei vigili del fuoco compiranno un sopralluogo quindi sarà inviata una nota informativa alla procura di Alessandria competente per territorio. Escluso il dolo.

La famiglia Pic titolare dell’agriturismo era salita alla ribalta delle cronache nel dicembre scorso per aver partecipato al programma televisivo I Quattro Ristoranti, condotto da Alessandro Borghese su Sky.