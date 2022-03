Ragazze molestate sul treno Alessandria-Asti: un arresto

Alessandria – Un somalo di 21 anni arrestato dalla polizia ferroviaria su ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Asti con l’accusa di violenza sessuale. A denunciare gli episodi, due donne che sarebbero state infastidite sui treni regionali tra Alessandria e Asti dal giovane che sarebbe residente ad Asti. La prima il 25 gennaio scorso aveva denunciato il fatto che scendendo dal treno alla stazione di piazza Marconi il giovane, prima di allontanarsi, l’aveva avvicinata, iniziando una conversazione per poi palpeggiarla. La seconda il 7 febbraio aveva denunciato alla polizia che sul convoglio Asti-Alessandria un ragazzo aveva tentato di baciarla dopo essersi tolto la mascherina. Una serie di accertamenti degli agenti, basati anche sulle immagini degli impianti di videosorveglianza degli scali ferroviari, hanno scoperto che il molestatore era già stato arrestato nelle settimane precedenti per resistenza a pubblico ufficiale dopo un diverbio con un controllore. A tradirlo l’abbigliamento indossato durante le presunte violenze: identico a quello che aveva quando finì in manette dopo il litigio con il controllore. Attualmente è in carcere a Torino.