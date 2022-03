Un anziano alessandrino perde una gamba per il ritardo del ricovero

Alessandria – Luigi, settant’anni, residente nella campagna alessandrina, ha perso una gamba per un mancato ricovero e ora è ospitato in una casa di riposo. Aveva chiesto ripetutamente di essere curato all’ospedale ma tutte le volte gli rispondevano che bisognava aspettare. Forse anche a causa dell’intasamento del nosocomio per i molti ricoverati affetti dal Covid, per Luigi, che da anni soffre di problemi cardiaci e di circolazione, non c’era posto. “Deve aspettare, c’è tanta gente in lista d’attesa”, hanno continuato a dirgli anche quando l’Asl ha riaperto le prenotazioni. E il signor Luigi, che viveva da solo con la pensione minima, in un cascinale in mezzo alla campagna, aspettava e continuava a chiamare invano il Cup. Fino a quando non è diventato troppo tardi e gli è stata amputata una gamba fin sotto il ginocchio, per evitare che la cancrena avanzasse.

Del caso si occupa l’ex sindaca di Alessandria Mara Scagni, nuova responsabile per il Piemonte di Cittadinanzattiva: “Questo è un caso che abbiamo seguito da vicino – ha detto Scagni ai cronisti – ed è emblematico delle conseguenze che i ritardi nelle visite e la lunghezza delle liste d’attesa hanno sulla vita dei cittadini ma anche per la società”. L’ex sindaca è a capo anche della ventina di sportelli del Tribunale del malato sparsi per la regione, dove ogni settimana arrivano decine di segnalazioni per la lunghezza delle liste d’attesa. “Abbiamo seguito questa vicenda nella sua drammatica evoluzione — continua Scagni — e ancora adesso ce ne occupiamo perché ora questo paziente deve essere inserito in una struttura residenziale ed è un costo sociale che si sarebbe potuto evitare se le cose fossero andate diversamente”.

Ad accentuare la gravità e la sensazione di impotenza c’è il fatto che il signor Luigi in tutto questo tempo e anche prima della pandemia non era solo: ha sempre avuto un medico di base scrupoloso e c’erano degli assistenti sociali che periodicamente gli facevano visita e che lo aiutavano nei suoi tentativi di prenotare dei controlli dal cardiologo. Oltre al danno la beffa perché il signor Luigi, senza famiglia e su una sedia a rotelle, non è più in grado di tornare nella sua cascina e necessita di un posto in una Rsa. Ma l’Inps gli ha negato la copertura della retta da parte dell’Asl perché, pur avendo una situazione sociale grave, l’amputazione ha ridotto il problema sanitario e dunque c’è chi sta peggio di lui. Ma lui non può permettersi di pagare una retta con 600 euro di pensione.

Intanto la Regione Piemonte annuncia di cambiare le liste d’attesa per le visite mediche con un sistema inedito al via da settembre: se non c’è posto nell’ospedale preferito prenotazione automatica in altra sede. Investimento da 50 milioni di euro.

I canali di prenotazione saranno quelli che ci sono ora: il Sovracup (che tuttavia dovrà essere potenziato con risorse, umane e economiche) e le farmacie che hanno dato la disponibilità a fare da punto di prenotazioni. Poi c’è l’app del Sovracup che nei mesi scorsi ha dimostrato di funzionare a singhiozzo con risultati ben poco soddisfacenti. Da settembre, se contattando uno di questi canali la risposta sarà negativa (nessuna disponibilità nei tempi standard fissati dal ministero), il cittadino riceverà un messaggio con la convocazione. Intanto chi si ammala e ha bisogno di cure deve aspettare fino allo sfinimento come si vene nella tabella. Che dire? Che in Piemonte la sanità è quella che è mentre l’Inps da il reddito di cittadinanza a chi non spetta e nega la pensione sociale a chi ne ha diritto come si vede chiaramente nel documento pubblicato sotto.