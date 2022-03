Da tre anni vessava i vicini di casa con coltelli, martelli, ombrelli: arrestato

Alessandria – Negli ultimi tre anni si era trasformato in una persona asociale, scorbutica, intrattabile. Offendeva chiunque, vessava i vicini di casa, ce l’aveva con tutti. Fino a quando qualcuno l’ha denunciato ed è “entrata in scena” la Polizia. Martedì 15 marzo il personale della Squadra Mobile della Questura di Alessandria l’ha arrestato in esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare per l’art. 612 bis (cd stalking). Dalle indagini è venuto fuori che l’uomo si rivolgeva ai vicini di casa con continue minacce, li aggrediva con molestie, compiva danneggiamenti di vario genere, imbrattamenti dei muri, lancio di bottiglie sui balconi, incendio di zerbini e tentativi di dar fuoco anche alle porte d’ingresso. In taluni casi aveva aggredito con oggetti trovati al momento come in un’occasione quando l’uomo aveva ferito con un ombrello il vicino di turno. Ma ha cercato anche di colpire chi gli stava intorno con un martello e con un coltello. In una circostanza l’atto è stato sventato dall’intervento di una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Questo episodio aveva portato al ferimento dei due poliziotti in servizio, fortunatamente non in modo grave. In quell’occasione l’uomo aveva anche aperto la valvola della bombola del gas della cucina per saturare l’ambiente. La prontezza d’intervento dei poliziotti aveva scongiurato il peggio. Ora non da più fastidio a nessuno perché è finito dentro in attesa di giudizio.