Colossale foto-fake in copertina: la clamorosa gaffe del quotidiano della Fiat

di Andrea Guenna – La Stampa ha pubblicato una “foto fake” bestiale in prima pagina. Infatti nella copertina del quotidiano dell’ex Fca di mercoledì 16 marzo si vede un anziano disperato, che cammina in mezzo a cadaveri maciullati, coprirsi il volto con le mani. Secondo La Stampa l’immagine sarebbe la testimonianza della tragedia dovuta alla guerra che si sta svolgendo in Ucraina, dovuta a Putin e ai russi invasori. Ma c’è un problema: la foto utilizzata in copertina non ritrae Kiev o Leopoli, ma Donetsk, ovvero la “capitale” di una delle due repubbliche separatiste. E quei corpi maciullati a terra non sono ucraini, ma sono i cadaveri di 23 civili filorussi, caduti sotto le schegge di un missile Tochka-U sparato dagli ucraini e abbattutosi nelle strade centrali della città. Per dovere di informazione, oltre al direttore responsabile de La Stampa Massimo Giannini (nella foto), pubblichiamo l’elenco dei signori che hanno commentato la falsa notizia, che sono:

Mattia Feltri

Michela Marzano

Francesco Olivo

Francesca Paci

Gabriele Romagnoli

Francesco Semprini

Mirella Serri

Alberto Simoni

Anna Zafesov.