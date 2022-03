Una corsia preferenziale per tutti i progetti della Logistica nel Basso Piemonte

Alessandria (Max Corradi) – Alessandria ha fatto il pieno e l’avvocato Cesare Rossini presidente di Slala, la società di logistica alessandrina, porta a casa un risultato epocale: tutti i progetti di nuove infrastrutture per la logistica Alessandrina, sono in pole position e i cantieri sono pronti per cui c’è il via libera da parte del Cipes (Comitato Interministeriale per la Politica Economica Estera). Secondo il rapporto annuale di monitoraggio delle infrastrutture realizzato da Confindustria (insieme a Regione e Unioncamere) che esamina lo stato di avanzamento di 50 tra piccole e grandi opere e a ognuna assegna un semaforo, la nostra provincia con la logistica è al primo posto in Piemonte. Come si vede nella tabella sotto tratta da La Repubblica, il semaforo è verde per tutte le opere inerenti la nuova logistica del Basso Piemonte che interessa soprattutto le province di Alessandria e Asti. Insomma, in estrema sintesi la Logistica l’ha fatta da padrona e, al convegno sul tema che si è svolto in Confindustria ieri a Torino, lo stesso presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay ha detto: “Crediamo molto nella logistica e nei trasporti, per questo controlliamo l’avanzamento delle opere pubbliche convinti che siano la strada maestra per agganciare il Piemonte all’Europa”. Nel 2024 sarà finito il Terzo Valico, il corridoio europeo che parte dalla Liguria per superare l’appennino e approdare in provincia di Alessandria e proseguire per Milano e l’Europa mentre a dicembre dovrebbe essere completata la tratta tra Roddi e Verduno dell’autostrada Asti- Cuneo. Il traguardo del 2026 riguarda invece, oltre ai lavori già in corso, anche le 14 opere che il Piemonte ha inserito nel Pnrr tra cui il completamento della banda larga. Sentito al telefono, l’avvocato Rossini non ha nascosto la sua soddisfazione: “Abbiamo fatto centro – ci ha detto – e non possiamo che essere soddisfatti del risultato. Ora bisogna fare squadra perché la nostra provincia grazie alla logistica può crescere in termini di ricchezza e occupazione a vantaggio di tutti”.