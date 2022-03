Cancellare il nome di Balbo dagli aerei di Stato? La Russa: “E allora Togliatti?”

Roma (Alberto Di Majo di Agi) – Italo Balbo “cancellato” con una pennellata dagli aerei della flotta di Stato? Allora addio anche alle strade italiane intitolate a Palmiro Togliatti. In Parlamento si riaccende lo scontro sulla storia. Tutto è cominciato dopo la decisione del ministero della Difesa di togliere la citazione del ministro dell’Aviazione dalla carlinga sugli aerei del 31° Stormo. Era stato il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni (nella foto a lato), a presentare un’interrogazione al ministro Guerini . “Sono soddisfatto – ha detto ieri – che il ministero della Difesa abbia tolto il nome del gerarca fascista Italo Balbo dalla carlinga di un Airbus della flotta di Stato, evitando così imbarazzo alle più alte cariche dello Stato e una figuraccia internazionale al nostro Paese”.

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri non ci sta: “Palmiro Togliatti per unanime ammissione della storiografia, nella sua qualità di esponente del Comintern, si è macchiato di enormi delitti, dalla repressione e il massacro degli anarchici in Spagna, all’agghiacciante lettera sugli alpini in Russia, fino alle manovre contro Antonio Gramsci che gli avrebbe fatto ombra alla guida dei comunisti. Se si vuole fare la storia con la toponomastica, cancellando nomi, allora revochiamo l’intitolazione di tante strade italiane a Palmiro Togliatti”.

E se lo storico Sandro Portelli, autore di un importante saggio sull’eccidio delle Fosse Ardeatine, sostiene che sia “inaccettabile che un velivolo che appartiene alla Repubblica Italiana prenda il nome di una persona che ha combattuto contro la Repubblica Italiana”, l’ex ministro della Difesa Ignazio La Russa spiega: “La ‘cancel culture’ è una vergogna, cominciata dai terroristi islamici che distruggevano le statue in Afghanistan. Il nome di Balbo compariva sulla carlinga dell’aereo in quanto fondatore dell’Aeronautica ed era giusto che venisse ricordato”.

Attaccano anche i deputati di Fratelli d’Italia della commissione Difesa, Salvatore Deidda, Davide Galantino e Giovanni Russo, che peraltro annunciano una nuova interrogazione a Guerini: “Dopo la folle decisione del comune di Guidonia di bocciare l’intitolazione di una via alla signora Bergamas, mamma del Milite Ignoto, perché etichettata ‘fascista’, dalla sinistra arriva un altro prezioso contributo alla cancel culture: eliminare dai velivoli del 31° Stormo ogni riferimento a Italo Balbo, l’uomo che ha reso famosa e invidiata in tutto il mondo la nostra Aeronautica. La sinistra lasci fuori le Forze Armate dalle contese ideologiche e sappia che il suo tentativo oscurantista e talebano di cancellare la nostra cultura fallirà miseramente”.