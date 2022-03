Disastro Ferrovie: contrariamente alle promesse da martedì fino a giugno aumenteranno i bus sostitutivi

Ovada – I ferrovieri, non solo non fanno praticamente niente per rendere i viaggi in treno degli italiani i meno disagevoli possibili, ma mentono pure. Contrariamente allo strombazzo delle Ferrovie che avevano garantito, non più tardi di un mese fa, il termine dei cantieri e il ritorno alla normalità, ora si viene a sapere che per andare a Genova, partendo da Acqui Terme e Ovada, la situazione, invece di migliorare peggiora. Sarà un’altra primavera complicata per i pendolari della linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova, che intanto attende 87 milioni di euro dal Pnrr per un restyling da completare entro il 2026. A partire da martedì, fino all’11 giugno, gli orari dei treni saranno modificati e diversi convogli saranno rimpiazzati dai bus fra Campo Ligure e Brignole. Colpa, stavolta, di una serie di lavori di manutenzione straordinaria che Rfi deve avviare fra Borzoli e Mele. Contrariamente alle solite promesse da marinaio per cui erano stati annunciati lavori di manutenzione con turni di notte, essendo meglio stare al caldo nel letto a dormire, i lavori – si fa per dire – saranno fatti di giorno alla faccia dei pendolari che devono prendere la corriera, se va bene. Inoltre per molti treni sono previste partenze in anticipo di qualche minuto da Acqui o da Genova, ma in alcuni casi le modifiche saranno più complesse, col mantenimento dell’orario di sempre nei capolinea e anticipi o posticipi in alcune stazioni intermedie. Lo scarto più marcato è quello che riguarda il treno che ora parte alle 17,13 da Brignole: da martedì, sarà anticipato di 10 minuti, alle 17,03.

Non c’è niente da fare: le attuali ferrovie italiane hanno definitivamente perso la sfida con quelle di Cavour e con quelle del Duce.

Non c’è storia.