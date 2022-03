I Grigi continuano a perdere per tre a zero: si diano all’ippica

Terni (Ternana 3 – Alessandria 0) – Tra i padroni Sono quattro le novità proposte da mister Lucarelli rispetto alla gara di Como: a metà campo rientra Proietti dopo la squalifica, in difesa gioca Boben che è un o dei tre centrali, cambiano anche i due laterali Ghiringhelli e Martella. Pettinari è in panchina. Nell’Alessandria in porta c’è Cerofolini con Pisseri in panchina. Schieramento 3-4-2-1 per Longo che si affida in avanti a Marconi, che sarà supportato da Milanese e Chiarello. Con la vittoria di oggi la Ternana è mezza salva e l’Alessandria è in cantina. Ma è stata una partita più sofferta del previsto, coi Rossoverdi avanti nel primo tempo, poi chiamati a soffrire per contenere il tentativo di reazione degli avversari e infine decisiva nel piazzare il raddoppio e il tris, facendo di fatto crollare gli ospiti. Ancora una volta decisivo pure il portiere Iannarilli con una grande parata sull’1-0 a salvare quel vantaggio e a spianare la strada verso le altre due segnature. Dopo un inizio di marca Rossoverde ma con un’Alessandria comunque attenta, la partita è stata sbloccata con un’improvvisa cannonata da 20 metri di Celli, andata a infilarsi sotto il sette sorprendendo Cerofolini. La Ternana giocava col vento in poppa e un minuto sfiorava il raddoppio con una conclusione a giro da fuori area di Donnarumma. Dopo queste due fiammate arrivava la calma con passaggi e appoggi spesso imprecisi. Poco incisivi i Grigi non in grado di impensierire Iannarilli. Tranne in un paio di occasioni, prima con Chiarello che si è trovato una palla buona in area ed ha provato la conclusione murata da Proietti e poi con una buona giocata che ha portato Mustacchio al tiro da lontano, senza fortuna. Nella parte finale del primo tempo, la squadra di Longo ha cominciato a venire fuori e pure a impegnare la retroguardia rossoverde. Finale di frazione decisamente favorevole ai nostri. Nella ripresa la Ternana chiudeva bene tutti gli spazi con baricentro più alto, proprio per non dare profondità agli avversari e non soffrire quanto si è sofferto alla fine del prmo tempo. Il pericolo, però, è sempre sul contropiede dei nostri. Proprio quando l’Alessandria sperava di poter trovare un varco per riacciuffare il risultato, ecco il raddoppio della Ternana, arrivato grazie a due calciatori subentrati nella ripresa, Pettinari e Mazzocchi, col primo a scagliare un tiro respinto dal portiere e il secondo a ripredere la palla e insaccarla. Alessandria al tappeto. Pure quando ha provato almeno a riaprire tutto, ecco Corazza che ha trovato ancora Iannarilli a chiudergli la porta. La parola fine, l’ha scritta Martella, che nel recupero ha infilato per la terza volta la porta dei Grigi dopo uno scambio con Pettinari.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Boben, Bogdan, Celli; Ghiringhelli (17’st Furlan), Koutsoupias (26’st Paghera), Proietti, Palumbo (35’st Salzano), Martella; Partipilo (26’st Mazzocchi), Donnarumma (26’st Pettinari). A disp.: Krapikas, Ndir, Capone, Capuano, Peralta, Diakité S., Mazza. All. Lucarelli

Alessandria (3-4-2-1): Cerofolini; Prestia, Benedetti (33’st Palombi), Mantovani; Mustacchio (16’st Corazza), Ba (28’st Ghiozzi), Casarini, Lunetta; Milanese, Chiarello (28’st Barillà); Marconi. A disp.: Crisanto, Pisseri, Coccolo, Ariaudo, Pellegrini. All. Longo

Arbitro: Abbattista di Molfetta

Gol: 11′ pt Celli, 34′ st Mazzocchi, 46′ st Martella

Ammoniti: Proietti (T); Casarini, Benedetti (A)

Corner: 3 – 5