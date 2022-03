Nel giorno della Milano Sanremo la manifestazione di chi va per boschi

Masone – Stamane in piazza Isolazza si sono dati appuntamento fungaioli, cacciatori, pescatori, escursionisti in bicicletta, podisti e tutti gli amanti del bosco per protestare simbolicamente e pacificamente contro le restrizioni dovute all’emergenza peste suina. Infatti “Chi va per boschi” per diletto o per lavoro (le guide ambientali ed escursionistiche ad esempio, ma anche agricoltori e zootecnici) dal 7 gennaio hanno dovuto ridurre drasticamente la loro attività nella “zona rossa” che comprende diversi comuni dell’entroterra tra Genova e il Basso Piemonte. Quindi alle 11.30 l’appuntamento è a Masone, nel giorno del passaggio della gara ciclistica Milano-Sanremo, per chiedere al governo fondi a risarcimento o uno sblocco delle misure. I manifestanti sottolineano il fatto che dopo due anni di covid e alle porte della primavera 2022 e della Pasqua il protrarsi dell’impossibilità di svolgere le attività di fruizione dell’entroterra comporterebbe la morte definitiva di tutto il tessuto socioeconomico attorno al quale si regge la tenuta dell’entroterra.