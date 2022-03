Pallacanestro serie A: Bertram Derthona in orbita grazie alle prodezze di Macura

Casale Monferrato (Bertram Derthona 83 – Gevi Napoli 77) – 24-19; 22-16; 20-20; 17-22, sono i parziali d’un incontro in cui Bertram, dopo aver iniziato al piccolo trotto, ha ingranato la marcia alta e ha provato a distaccare gli azzurri, chiudendo il primo tempo avanti di undici punti. Nella ripresa la Gevi ci ha provato, sia col carattere che col cuore e, dopo aver affrontato il momento di massima difficoltà nel terzo parziale, ha riaperto la gara con un break di zero a dodici col quale s’è portata a soli due punti di svantaggio. A rimettere le cose a posto con una tripla ha pensato JP Macura, autore di una grandissima prestazione (25 punti con 7/11 da tre punti), l’ennesima della sua splendida stagione che ha regalato a Tortona, in attesa della sfida di domani della Reggiana, il quarto posto in solitaria in classifica.

Bertram Derthona 83 Gevi Napoli 77

Bertram: Wright 3, Filloy 14, Mascolo 7, Tavernelli 4, Severini 7, Cain 11, Cannon 2, Daum 11, Macura 25, Mortellaro ne, Baldi ne. All. Ramondino

Napoli: Zerini 14, McDuffie 10, Velicka 15, Parks 11, Rich 15, Vitali 4, Marini 2, Uglietti, Lombardi 6, Totè 15. All. Buscaglia

