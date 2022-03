Doccia fredda per le case di riposo, la Regione ci ripensa: niente bonus

Torino (Giulia Giraudo) – Tempi bui per le Rsa (case di riposo) piemontesi per l’aumento delle bollette e l’aumento degli arretrati da parte delle famiglie che non riescono a sostenere i costi dell’inserimento dei loro anziani.

Nella prima riunione convocata venerdì di tutte le sigle di gestori con il neo assessore al welfare Maurizio Marrone, il nuovo titolare dell’assistenza ha parlato dell’ipotesi di un bonus-ristoro regionale per il sostegno alle spese, ma ha fatto cadere la proposta di Chiara Caucino, titolare del welfare fino a due settimane fa, che invece aveva annunciato un voucher diretto alle famiglie perché potessero scegliere fra assistenza domiciliare o inserimento nelle strutture. La situazione è drammatica e il caro-energia complica le cose. “Con un’occupazione che non supera l’80% – dice Michele Assandri di Anaste, l’associazione delle Rsa – le strutture sono a un passo dal crollo. Per sopravvivere dovremmo arrivare a un’occupazione del 94%”. Due giorni fa il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha lanciato un appello per la raccolta di fondi a sostegno delle case di riposo, un’iniziativa dell’associazione “Fai entrare il sole nelle case di riposo: aiutaci a non chiudere”. La decisone non è piaciuta a tutti in quanto un ente come la Regione si affida a fondi privati per risolvere un problema del settore pubblico che dovrebbe essere risolto col bilancio regionale. A tutto ciò si aggiungono le restrizioni imposte per la limitazione del contagio del Covid che continuano a complicare la vita dei familiari e degli anziani ricoverati. Limitazioni ormai superate perché il 31 marzo l’emergenza sarà finita. Il neo assessore al welfare ha promesso che domani il tema sarà riproposto all’interno dell’incontro settimanale del Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive).

Siamo a posto.