Loro Piana e il mistero del parka venduto a Putin

Quarona (Vc) – Nonostante lo sdegno ufficiale della ditta Loro Piana per la guerra della Russia contro l’Ucraina, in azienda non si ricordano né quando né come Vladimir Putin abbia acquistato il costosissimo parka pagato circa 12.000 euro. A questo proposito, il titolare Pier Luigi Loro Piana candidamente dice: “Non so né quando né chi lo abbia comprato”. Nonostante tutto il presidente russo si è presentato allo stadio di Mosca per il comizio in occasione dell’anniversario dell’annessione della Crimea alla Russia, indossando il costoso piumino di Loro Piana, pagato 1.445.000 rubli, per la precisione 12.148 euro.

Poi abbiamo saputo che Loro Piana dal 2013 appartiene al polo francese del lusso Lvmh, e abbiamo capito che, come i francesi vendono le armi ai russi, possono vendere anche un giubbotto a Putin.

Ça va sans dire.