A Palazzo Madama consegnate le targhe ai Comuni alessandrini dei distretti urbani del commercio

Torino – Sono state consegnate oggi pomeriggio a palazzo Madama a Torino le targhe dei distretti urbani del commercio delle città di Alessandria, Tortona, Casale, Valenza e Novi della nostra provincia. Il bando regionale era volto alla costituzione di Distretti del Commercio a polarità urbana nelle zone prescelte nelle città della nostra provincia che hanno presentato le caratteristiche richieste come l’accessibilità del centro storico e intervenendo sui parcheggi, in particolare sul rapporto tra parcheggi a pagamento e parcheggi gratuiti, incrementando il numero di questi ultimi, ma anche sulla tariffazione dedicata ai clienti e sulla digitalizzazione della gestione e dei pagamenti.

Inoltre i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento conferito oggi pomeriggio a Torino devono presentare un progetto per la creazione del circuito del centro commerciale naturale con app e portale integrato, servizi informativi per gli utenti con totem informativi, infopint, mappe geolocalizzate e cataloghi multimediali, creazione di servizi integrati di accoglienza con steward del centro e mobilità dolce.

I Distretti del Commercio rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali. La gestione dei servizi è integrata, in modo che su un’unica app, scaricabile su smartphone, i clienti possano disporre d’una serie d’informazioni sui servizi e sulle promozioni del distretto di riferimento. Oltre ai Comuni interessati e a Confcommercio e Confesercenti provinciali, sono partner del DUC la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Fondazione Slala, la Fondazione Cassa di Risparmio, la Confagricoltura, la Confederazione Italiana Agricoltori Alessandria, Confartigianato Alessandria, oltre ad altre realtà imprenditoriali e pubblico amministrative dei singoli Comuni.