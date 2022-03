Caccia alle streghe nell’Ucraina nazista contro giornalisti, attivisti e politici di sinistra

Odessa (Oleg Yasinsky) – Molti giornalisti, in questi giorni, preferiscono rimanere anonimi in Ucraina. E da alcuni di loro ora viene questa storia. Uno dei giornalisti più noti e popolari in Ucraina è stato arrestato ieri dagli ufficiali del servizio di sicurezza dell’Ucraina. Purtroppo, la drammatica situazione nel nostro paese viene utilizzata per la “pulizia” degli oppositori, in grave violazione di tutte le procedure legali e giuridiche.

Yuriy Tkachev è un giornalista di Odessa, Ucraina, caporedattore della rivista online https://timer-odessa.net/.

È stato molto critico nei confronti del primo e anche dell’attuale governo ucraino per le sue politiche successive al Maidan, e in particolare per quanto riguarda il “massacro di Odessa del 2 maggio 2014” e “Sparatorie sul Maidan”, le cui indagini sono state bloccate, rinviate per molti anni e fino ad oggi non concluse, tra gli altri.

Sabato 19 marzo 2022 si trovava nel suo appartamento a Odessa quando, verso le 7:00 di mattina è stato arrestato dagli agenti del Servizio di Sicurezza Ucraino (SBU).

L’ultimo messaggio di Yuriy Tkachev, poco prima di aprire la porta agli agenti SBU, alle 6:34 di mattina sul suo gruppo telegram personale, recita: “Sono venuti per me, è stato un piacere parlare”.

I fatti sono stati pubblicati per la prima volta dalla difenditrice dei diritti umani Oksana Chelyasheva: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008135108849. Il post di facebook è definito: “Importante!”

Tutte le affermazioni secondo cui Yuriy Tkachev avrebbe aperto un nuovo canale su Telegram dopo il suo presunto rilascio dall’SBU sono false. Sono stato in grado di contattare la moglie di Yuriy, Oksana. Ha detto che Yuriy è stata interrogata dall’SBU e non ha avuto l’opportunità di entrare nei conti di suo marito, perché tutti i computer e i telefoni cellulari erano nelle mani del SBU. L’avvocato non è autorizzato a vedere Yuriy. Oksana ha detto che hanno davvero “bisogno di sostegno per la diffusione dei fatti”.

Secondo lei, quando Yuriy ha aperto la porta dell’appartamento, non ha opposto alcuna resistenza. Nonostante ciò, l’SBU lo trascinò nel corridoio del portale, sdraiandolo a faccia in giù. A Oksana è stato anche chiesto di lasciare l’appartamento. Nessuna violenza è stata usata contro di lei.

Oksana sostiene che attraverso la porta d’ingresso aperta ha visto come uno degli agenti dell’SBU è entrato nel bagno ed è rimasto lì per diversi minuti. In questo stesso bagno, in pochi minuti l’SBU avrebbe “scoperto” una “granata e una bomba TNT”, ha detto Oksana.

Dopo che quest’uomo è uscito dal bagno, gli agenti dell’SBU hanno riportato Yuriy e Oksana nell’appartamento, dove è iniziato il registro. Allo stesso tempo, costrinsero Yuriy a togliersi i vestiti, permettendogli solo di vestirsi di nuovo prima di portarlo via.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, i rappresentanti della destra e del nazionalismo, tra cui diversi noti intellettuali, hanno iniziato a chiedere la violenza e persino l’omicidio di coloro che sostenevano pubblicamente gli accordi di Minsk, coloro che protestavano contro la “decomunizzazione” (la politica ufficiale dello stato ucraino per cancellare qualsiasi traccia di ideologia comunista nel paese) e la soluzione politica del conflitto nel Donbass. I primi obiettivi degli attacchi erano gruppi di sinistra.

Sono apparse liste nere. E alcuni “attivisti di sinistra” hanno iniziato a collaborare nel fare liste di quelli della “sinistra sbagliata”.

Il 3 marzo, nella città di Dnepr (ex Dnepropetrovsk, da cui la parte “Petrovsk” è stata rimossa anni fa come “russa”, come storicamente si riferisce allo zar Pietro il Grande), i membri dell’SBU con la partecipazione dei neonazisti del gruppo paramilitare “Azov” hanno arrestato il militante dell’organizzazione di sinistra ucraina “Livytsia”, Aleksandr Matiushenko. È stato accusato ai sensi dell’articolo 437 del codice penale dell’Ucraina di “partecipazione alla guerra aggressiva”. Poiché i tribunali non funzionano in Ucraina al momento, per decisione del pubblico ministero, è detenuto per 30 giorni senza processo. I dettagli del caso legale non sono noti, perché SBU lo presenta solo all’avvocato. La maggior parte degli avvocati si rifiuta di difenderlo, per non essere accusati di essere “agenti del nemico” o chiedere i loro servizi per 3000 dollari, una somma molto grande per l’Ucraina di oggi.

Lo stesso giorno a Dnepr, altre 12 persone sono state arrestate con accuse simili. Il 4 marzo sono state arrestate 14 persone e il 5 marzo 11 persone.

A Kiev, gli arresti sono iniziati anche prima. Il 27 febbraio, i fratelli Mikhail e Aleksandr Kononovich, leader della Gioventù comunista dell’Ucraina, di etnia bielorussa, sono stati arrestati. Dove sono e di cosa sono accusati non è noto. Ogni comunicazione con loro è andata perduta.

Il 4 marzo, Vladimir Ivanov, un attivista di sinistra della città di Zaporozhie, è scomparso. La sua posizione rimane sconosciuta. Il suo account Telegram contiene post che chiaramente non sono suoi.

Arrestano oppositori politici, rappresentanti della Chiesa che hanno combattuto per la pace in tutti questi anni e chiunque abbia opinioni critiche.

Il 4 marzo nella città di Lutsk, la SBU ha arrestato Oleg Smetanin, violinista della filarmonica regionale di Volyñ, accusandolo di aver consegnato alla Russia informazioni sull’aeroporto di Lutsk.

Il 7 marzo a Kiev, il noto giornalista Dmitry Dzhanguirov, membro del partito “Novyi Sotcialism” (“Nuovo Socialismo”), Vasily Volga, ex leader dell’Unione delle forze di sinistra, il giornalista Yury Dudkiny, lo scrittore Aleksandr Karevin, che ha scritto sulla sua pagina FB: “L’SBU è arrivato”, sono stati arrestati. Sulla pagina FB di Dzhanguirov è stato pubblicato un video, in cui probabilmente dice cose sotto tortura che non avrebbe mai detto. Dove sono e di cosa sono accusati non è noto. Dove sono i difensori dei diritti umani del mondo, non è nemmeno noto.

Il 9 marzo, vicino alla città di Khmelnitsk, Oleg Pankartiev, assistente di un deputato del partito di opposizione “OPZZH (Piattaforma di opposizione per la vita)”, è stato arrestato. Durante l’arresto è stato brutalmente picchiato ed è ancora detenuto dall’SBU.

Il 10 marzo a Kiev, Dmitry Skvortsov, un attivista pacifista della Chiesa ortodossa ucraina, è stato arrestato, è riuscito solo a scrivere su Internet che l’SBU è venuto per lui. Lo stesso giorno, a Kiev, è stato arrestato il poeta 70enne Yan Taksiur, che aveva il suo programma sul canale youtube “Pervuy Kazatskuy”, dedicato alla persecuzione politica della Chiesa ortodossa ucraina da parte del governo. Né la loro posizione né le accuse contro di loro sono note.

L’11 marzo a Kharkov, l’attivista di sinistra Spartak Golovachiov è scomparso. L’ultima cosa che è riuscito a scrivere sui social media è stata: “Stanno sfondando la mia porta armato di uniformi ucraine. Arrivederci.” I combattimenti continuano a Kharkov, ma la maggior parte della città rimane sotto il controllo ucraino.

Sempre l’11 marzo a Odessa, la SBU ha arrestato Elena Viacheslavova, la figlia di Mikhail Viacheslavov, bruciata viva dai nazisti il 2 maggio 2014, nella Casa dei sindacati di Odessa.

Anche la posizione di diversi membri dei partiti di sinistra “Novyi Sotcialism” (“Nuovo Socialismo”) e “Derzhava” (“Potere”) sono sconosciuti. Hanno smesso di rispondere alle chiamate e sono scomparsi dalle reti. È possibile che siano in clandestinità o siano già in detenzione.

Il 12 marzo l’SBU ha arrestato Elena Lysenko, la moglie del volontario di Donetsk Andrey Lysenko. Il 13 marzo è stata rilasciata, ma in seguito è stata costretta a registrare un video, in cui ha dovuto calunniare suo marito.

Il 13 marzo in un villaggio vicino a Odessa, gli abitanti dei villaggi nazionalisti hanno bruciato la casa di Dmitry Lazarev, un attivista di sinistra.

Il 15 marzo, l’SBU ha arrestato Artiom Khazan, un rappresentante del Partito Shariy nella città di Alessandria della regione di Kirovograd. Durante l’arresto è stato duramente picchiato. Il giorno dopo, un video è apparso sui social network, in cui Khazan ha calunniato il presidente del partito Anatoli Shariy. La posizione attuale di Artiom Khazan è sconosciuta.

Il 16 marzo, nel villaggio di Tomashevka nella regione di Kiev, un commando armato ha rapito Guennady Batenko, un sacerdote della Chiesa ortodossa ucraina, il giorno dopo è stato rilasciato dall’SBU.

Il 19 marzo nella città di Krivoi Rog, i militari ucraini sono entrati in casa e hanno arrestato Yury Bobchenko, presidente del sindacato dei lavoratori siderurgici e minatori ucraini della società Arcelor Mittal Krivoi Rog, che appartiene a un gruppo transnazionale.

Questa informazione è ancora molto incompleta. Nel bel mezzo della guerra e con il potere totale di molti gruppi armati nel paese, è molto difficile raccogliere informazioni e registri di tutto l’orrore che sta accadendo. Non sappiamo se ci siano decine o addirittura centinaia di detenuti. Ma è chiaro che con ogni nuovo giorno di combattimenti, la repressione contro dissidenti, pacifisti e attivisti di sinistra continuerà a crescere. I media mostrano la loro solita indifferenza complice. È necessaria una campagna urgente di solidarietà globale.

Nonostante la costituzione ucraina, il 20 marzo il presidente Volodymyr Zelensky ha bandito tutti i partiti politici di sinistra e di opposizione, ce ne sono 11:

Oppozitsion naya platform azazhizñ (Piattaforma di opposizione per la vita). Partiya Sharia (Partito Shariy). Nashi (nostro). Oppozitsionny iblok (Blocco di opposizione). Levaya oppozitsia (Opposizione di sinistra). Soyuzlevykh sil (L’Unione delle Forze della Sinistra). Derzhava (Il Potere). Progressivanaya sotsialisticheskaya partiya Ukrainy (Partito Socialista Progressista dell’Ucraina). Sotsialisticheskaya partiya Ukrainy (Partito Socialista dell’Ucraina). Partiya Sotsialisty(Partito dei Socialisti). Blok Vladimira Saldo (Vladimir Saldo Blok).

La ragione ufficiale di questo divieto: “contatti con la Federazione Russa”. Come se ci fosse qualcuno in Ucraina senza contatti in Russia!

Oggi, come parte della politica di guerra in Ucraina, ha ufficialmente vietato le medicine bielorusse. Il governo ucraino ha condotto una guerra contro i malati e i pensionati per anni, e ora sembra che stiano finalmente per vincere.

Anche oggi agli abitanti della regione di Kiev è stato proibito di andare nella foresta senza permessi speciali. Non è chiaro se questo sia per impedire loro di combattere contro i russi da soli, o di formare nuovi gruppi di guerriglia con orientamento politico imprevedibile, o di fuggire dalle loro case sotto il fuoco e / o la coscrizione obbligatoria per andare a combattere per gli interessi della NATO.

Nel frattempo, centinaia di video appaiono sui social network ucraini, di come in diversi angoli del paese, persone affamate e stressate tirano fuori la loro rabbia e frustrazione su ladri o presunti ladri o aspiranti ladri, di entrambi i sessi, che sono visti legati a pali e alberi con i pantaloni abbassati, e bastoni al loro fianco come strumenti per i carnefici volenterosi. L’Ucraina, che solo poche settimane fa sembrava una Colombia d’Europa, ora, con la guerra, si trasforma rapidamente in un’Europa medievale.