Da CSV Alessandria: al via una nuova edizione della campagna di sensibilizzazione per la ricerca di nuovi volontari

Il CSVAA (Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria), in collaborazione con Fondazione SolidAl e col coinvolgimento dell’Associazione Cultura e Sviluppo e di Fondazione SociAL, promuove una nuova campagna di sensibilizzazione al volontariato in provincia di Alessandria e di Asti, con l’obiettivo di coinvolgere in questa esperienza nuove persone. Di volontariato e di volontari c’è sempre bisogno e ancora di più se il nostro mondo viene colpito da eventi drammatici, come hanno dimostrato, con evidenza, la pandemia che ancora non ci siamo lasciati alle spalle e una guerra che è davanti agli occhi di noi tutti. Il Volontariato, infatti è una risorsa di valore inestimabile perché, prima di essere una scelta, è un’idea: l’idea di poter vivere in una società migliore, per tutti, e la convinzione che ciascuno possa offrire un proprio, piccolo o grande, contributo.

Piccolo o grande, proprio così: il Volontariato ha infatti mille volti e molti “vestiti” e uno di questi è di certo tagliato su misura per ognuno di noi. Giovane o meno giovane, italiano o straniero, poco o molto tempo a disposizione: c’è un’opportunità per tutti.

E se il desiderio è tanto e il tempo poco, non c’è problema: si può fare. Perché si può scegliere di fare volontariato diventando parte integrante di una delle molte Associazioni presenti in provincia e dedicando un po’ del proprio tempo in modo continuativo, mettendo a frutto le proprie capacità e competenze, ma si può anche fare volontariato in modo sporadico, qualche giorno all’anno.

Per illustrare quali opportunità ci siano sul territorio, il CSVAA ha scelto di proporre dei momenti di incontro e di dialogo: per recepire i desideri, le aspettative e le disponibilità di aspiranti volontari e per offrire loro l’abito giusto da indossare.

Propone infatti 4 incontri di orientamento, due ad Asti e due ad Alessandria.

Ad Asti, il primo si svolgerà lunedì 28 marzo, alle 17, presso la sede del CSVAA (via Brofferio, 110), mentre ad Alessandria, giovedì 31 marzo, alle 17, presso Cultura e Sviluppo (piazza De André 76).

Per partecipare è necessaria l’iscrizione da effettuare tramite il sito www.csvastialessandria.it.

Il CSVAA, inoltre, ha attivato uno “Sportello nuovi Volontari”, sia presso la sede di Alessandria che di Asti, per fornire, in modo continuativo, informazioni e orientamento agli aspiranti volontari: è aperto il martedì, dalle 14:30 alle 15:30, su appuntamento.

Per promuovere con efficacia queste opportunità di orientamento è stata attivata una campagna di sensibilizzazione che viaggerà attraverso eterogenei mezzi e canali, con l’obiettivo di arrivare a tutti: mezzi stampa, canali social e altri canali e strumenti che saranno via via individuati e scelti per centrare al meglio l’obiettivo.

Il CSVAA, del resto, è da sempre attivo, oltre che a sostegno delle realtà non profit del territorio, proprio per la promozione e l’affermazione di una cultura del volontariato e quindi, anche per favorire l’incontro e la collaborazione tra la comunità e le Associazioni presenti sul territorio.

“Sì, il volontariato prima di essere una scelta è davvero un’idea: l’idea che si possa fare qualcosa di buono per gli altri mettendo a frutto le proprie capacità e competenze”, ci spiega Rosanna Viotto, presidente del CSVAA e volontaria dell’Associazione ASSEFA Alessandria OdV “Poi scocca una scintilla che trasforma l’idea in scelta: una scintilla che è diversa per ogni persona perché ogni persona è spinta da motivazioni diverse. E questo è proprio il volto bello del volontariato e ciò che gli permette di abbracciare ogni aspetto del nostro mondo: persone, ambiente, cultura, sanità…tutto. La mia scintilla è scoccata in occasione di un viaggio turistico in India nel 1985: quando siamo tornati mio marito ed io eravamo diversi e il nostro pensiero è diventato azione. Abbiamo trovato l’abito del volontariato giusto per noi. Prima siamo diventati volontari e poi ci siamo spinti ancora oltre e abbiamo creato un’associazione”.

“Proprio così”, prosegue Francesco Marzo, vice-presidente del CSVAA e volontario dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Asti “la mia idea si è formata in occasione del servizio militare nelle forze degli Alpini: ho vissuto intensamente l’esperienza in sé ma, soprattutto, sono stato conquistato dallo spirito e dai valori morali di quel Corpo che fa dell’aiuto agli altri la propria missione. La mia scintilla è scoccata lì e lì ho trovato l’opportunità di trasformare il mio desiderio di solidarietà in azione. Ho trovato l’abito che mi calzava a pennello e lo indosso ancora ora, con orgoglio”.

Ecco questi sono i “Volontari”: tutte quelle persone che decidono di dedicare poco o tanto del proprio tempo, gratuitamente, a favore degli altri: una forza vitale della comunità che opera, quotidianamente, al fianco delle istituzioni, per dare risposte concrete alle problematiche sociali esistenti.

La campagna di sensibilizzazione, dunque, mira a coinvolgere nel volontariato persone eterogenee: chi può disporre di maggior tempo libero come giovani universitari o non ancora impegnati nel mondo del lavoro, che però hanno voglia di mettersi alla prova; neo-pensionati o comunque persone mature, che dispongono di tempo ed esperienze che meritano di non andare sprecate; cittadini stranieri, che vivono nel nostro territorio e che rappresentano una nuova, numerosa ed attiva “forza” sociale che può offrire un contributo importante per l’affermazione di una moderna cultura della solidarietà.

L’obiettivo è anche quello di avvicinare al volontariato le persone con meno tempo a disposizione ma fortemente motivate perché si può fare volontariato anche per poche ore alla settimana o pochi giorni all’anno.

Proprio così, perché il volontariato è, forse, l’unica attività che offre l’opportunità di fare qualcosa di prezioso per il bene di tutti, valorizzando le competenze, le esperienze e il bagaglio culturale di chi in esso sceglie di impegnarsi.

La campagna è realizzata con il contributo Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in collaborazione la Regione Piemonte.

Per maggiori informazioni: www.csvastialessandria.it