F1, a Sakhir via al Mondiale: Ferrari davanti a tutti

Sakhir – La Ferrari mezza francese è tornata sul podio con una doppietta nella prima gara stagionale. Charles Leclerc ha preso per mano la F1-75 e l’ha portata dalla pole position al giro più veloce e fino alla bandiera a scacchi. Ha resistito agli attacchi del campione del mondo Max Verstappen e ha affrontato la sorte che nel finale gli ha parato davanti una safety car di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Carlos Sainz gli è stato sempre vicino e al penultimo giro ha approfittato del ritiro di Verstappen per prendersi il secondo posto. Il risultato del Gran premio del Bahrein è dovuto a una partenza impeccabile, ai pit stop velocissimi (due secondi e mezzo contro i tre della Red Bull), alla macchina veloce, affidabile, stabile e ai due piloti. La strategia di gara, poi, ha contribuito molto al risultato finale: la Red Bull ha anticipato le soste, la Ferrari l’ha seguita in marcatura fino al terzo pit stop, che Verstappen ha fatto e Leclerc no, perché sentiva di avere gomma sufficiente per arrivare in fondo. La safety car entrata in pista a cinque giri dalla fine (l’AlphaTauri di Gasly è andata a fuoco) ha ricompattato il gruppo dei migliori e regalato un epilogo all’ultimo respiro. Leclerc ha gestito al meglio la ripartenza, mentre Verstappen e il suo compagno di squadra Sergio Perez si sono ritirati per un problema al sistema di alimentazione della benzina. Lewis Hamilton ha così recuperato due posizioni ed è salito su un podio per lui già difficile.