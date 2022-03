Pallacanestro Serie A2: ancora una vittoria per la Novipiù

Casale Monferrato – Una partita strana iniziata coi nostri in cattedra e finita in giallo ha dato ragione alla Novipiù Jb Monferrato con una preziosa vittoria per 70-61 contro l’Urania Milano. Prima la fuga, poi il cedimento e nuovamente l’allungo. I padroni di casa trovano subito i canestri dei veterani Martinoni e Formenti, 4-0. Reazione Wildcats affidata a Thomas e Paci, restano i problemi difensivi con ancora Formenti e Martinoni ad imperversare, 13-5.

Prova a riorganizzarsi Urania senza però trovare le giuste contromisure per arginare i nostri, due acuti di Bossi tengono Milano a meno 8, 20-12. Procede sicura la marcia della Novipiù: Hill-Mays con la comoda schiacciata del più 12, 24-12. Montano e Piunti cercano di dare la carica ai milanesi, i padroni di casa non mollano la presa sul match, Sarto dal cuore dell’area per il 31-17. la forza bruta di Hill-Mays è un fattore in area colorata, affonda sino a meno 17 Urania con Sarto demoniaco dall’arco, 40-23. Si batte come un leone Nikolic ma è sempre in totale controllo la squadra piemontese all’intervallo, 42-27. Dopo la pausa lunga copione immutato, Martinoni resta rebus più complesso della pagina della sfinge, 51-32. Ci prova con coraggio Paci a tenere in linea di galleggiamento i Wildcats, Bossi pesca due volte Piunti, il capitano trascina i suoi sino al meno 10 alla penultima sirena, 53-43. La tripla di Montano accende la truppa di coach Davide Villa, un antisportivo a Formenti mette paura alla Novipiù, Portannese ed ancora Montano riportano la gara ad un solo possesso, 55-52. Arriva un altro antisportivo ma questa volta è in casa Wildcats (Montano), respira Casale grazie a Formenti, 60-54. Non molla Urania che trova la zampata di capitan Piunti per il sorpasso, 60-61. La Novipiù si affida ai suoi veterani, Formenti e Martinoni scacciano gli incubi, 67-61. Finisce l’inerzia di Milano che termina energie e lucidità offensive, chiudono senza soffrire i piemontesi, 70-61 (Urania Milano).