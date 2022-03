Si stacca cavo in galleria, coda in A26

Ovada – Traffico paralizzato in A26 (ma va?), verso le nove all’altezza di Masone, a causa di un cavo che si è parzialmente staccato dalla volta della “Galleria Risso” (nella foto). La concessionaria subito dopo l’incidente ha registrato 16 chilometri di coda in direzione sud tra Ovada e il bivio A26/A10 e otto chilometri in direzione nord al bivio A26/A10, che a metà mattinata si sono decisamente ridotti. Dopo le dieci il traffico è tornato pressoché normale in quanto la matassa di cavi penzolanti è stata rimossa in tempi brevi dal personale di Autostrade per l’Italia.