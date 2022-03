Da Yudanshakai San Salvatore A.S.D. Karate: 25 nuove cinture a San Salvatore Monferrato

Tornano gli esami in “modalità normale” a San Salvatore Monferrato. La Yudanshakai San Salvatore ASD, scuola di Karate Tradizionale, dell’istruttore Lele Berrone cint. Nera 5 Dan sabato 19 marzo ha organizzato al Palazzetto, seguendo i protocolli previsti, i tradizionali esami di cintura preceduti dallo Stage del maestro Polello cint. Nera 6 Dan, un momento molto interessante e importante. Più di 40 gli atleti impegnati che si sono allenati con passione sotto la sua esperta guida. La prima parte dell’allenamento è stata comune, dopo si è proseguito con lo studio del Bunkai (applicazioni) per i più esperti con il Maestro Polello, mentre le cinture gialle e arancio con l’istruttore Billitteri Andrea mentre le cinture bianche con l’istruttore Lele.

Gli allievi fino alla cintura marrone della Yudanshakai San Salvatore A.S.D. dopo lo stage hanno affrontato gli esami, eseguendo le tre prove previste (Khion, Kata e Kumite) con la giusta tensione e agitazione che caratterizza i momenti di questo tipo. Il Karate attraverso queste prove aiuta a crescere i ragazzi che imparano a controllare le proprie emozioni, cercando di esprimersi al massimo, come accadrà anche nella vita di tutti i giorni.

Le quattro commissioni sono state presiedute dal M° Polello, gli Istruttori Berrone e Billitteri e la quarta da Gianluca Campagna cint. Nera 4° Dan. A supporto c’erano tutte le altre cinture Nere della Yudanshakai San Salvatore A.S.D.

Alla consegna dei diplomi e delle cinture erano presenti il Vicesindaco nonché assessore allo sport Enrico Beccaria anche a nome del Sindaco Corrado Tagliabue (assente per impegni già programmati) e come sempre il Presidente della Yudanshakai San Salvatore A.S.D. Gianpiero Berrone; tutti hanno speso belle parole per l’importanza dello sport e il Karate in particolare con dei valori sani, del bel gruppo numeroso dopo il periodo negativo della pandemia e per l’attività svolta dall’associazione Yudanshakai San Salvatore A.S.D. e quindi da parte di Lele e i suoi collaboratori.

“Più che mai una giornata ricca di emozioni – commenta Lele – dopo 2 anni abbiamo svolto gli esami col pubblico composto da genitori e amici. I ragazzi hanno affrontato con determinazione un appuntamento molto importante e prima hanno avuto il piacere di allenarsi sotto la guida del mio maestro, e tutto con molto impegno e divertendosi. Ringrazio oltre alle famiglie per la loro fiducia, come sempre i miei collaboratori Moreno Carli e Ilaria Santangeletta e tutte le cinture nere per esserci sempre”.

Ecco i risultati conseguiti dai 25 atleti esaminati: