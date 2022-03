Huawei P50 Pro e P50 Pocket sbarcano in Italia, quanto costano?

Milano – Gli appassionati dei dispositivi Huawei, il brand di telefonia mobile cinese che in pochi anni ha scalato il mercato ponendosi come valida alternativa ai prodotti più blasonati, possono finalmente entrare in possesso degli ultimi cellulari lanciati sul mercato.

Huawei P50 Pro e P50 Pocket, fino a poco tempo fa riservati solo al mercato cinese, sono sbarcati anche in Europa e in Italia da poche settimane.

I due modelli presentano funzionalità formidabili, soprattutto per praticità e qualità delle foto.

Non è un mistero, infatti, che la serie P di Huawei abbia puntato il suo carattere specifico proprio sulle immagini di prim’ordine che riesce a scattare.

L’ultimo modello, in particolare, è per veri appassionati di fotografia in versione mobile.

Il dispositivo, infatti, è dotato di fotocamera composta da 4 lenti, nella parte posteriore.

Come sempre, in collaborazione con Leica, si raggiungono tutte le caratteristiche che servono per adattarsi al contesto e racchiudere la migliore qualità possibile dello scatto.

La fotocamera, infatti, si compone di una principale da 50 MP, una lente periscopica da 64 MP, un grandangolo da 13 MP, e l’ultima da 40 MP.

Il prezzo di listino, non è tra i più abbordabili, 1.199 euro, nell’unica versione con 8 GB di RAM e 256GB di memoria storage.

Certo, delle due versioni resta quella più economica, se si considera che la variante Pocket parte da un minimo di 1.299 euro.

Si tratta, infatti, della versione tascabile Huawei, che non restituisce nessuna interruzione di schermo una volta aperto e presenta un ulteriore piccolo schermo al di sotto della fotocamera, per l’anteprima di notifiche e foto.

In quest’ultimo caso, le versioni sono due, una da 12 GB di RAM e 512 GB di storage e l’altra da 8 GB di RAM e 256GB di storage.

Risparmiare su Huawei, si può?

I telefoni cellulari Huawei si sono affermati sin da subito sul mercato della telefonia mobile con prezzi non proprio competitivi.

Puntando su fotocamere di qualità molto alta per essere montate su cellulari, il brand si è subito imposto con prezzi di fascia elevata.

In modo particolare sulle ultime due versioni P di Huawei, riuscire a reperire delle offerte, al momento, è alquanto difficile.

Si tratta, infatti, di modelli appena lanciati sul mercato, che non prevedono prezzi inferiori, in questa prima fase.

Ciò nonostante, Huawei offre la possibilità di acquistare molti device altamente tecnologici, che abbracciano i più disparati prodotti.

Dai telefonini, ai tablet, dagli Smartwatch, fino a tutti gli accessori connessi ai vari dispositivi.

Uno tra tutti, lo stand di ricarica degli ultimi modelli P50, lanciato in commercio al prezzo di 50 euro, invece che 130 euro.

Dove reperire le offerte Huawei?

Sul sito ufficiale, in base alle diverse categorie di prodotto, sono riportate le offerte proposte periodicamente dalla società.

Consultare con frequenza le pagine istituzionali Huawei è senz’altro il modo migliore per rimanere aggiornati e scovare i diversi sconti disponibili.

Anche le pagine social e la newsletter rappresentano un modo più immediato per non perdere eventuali occasioni.

Iscrivendosi alla mailing list, si riceveranno le diverse opportunità di risparmio, direttamente sulla propria e-mail.

Seguendo le pagine social, invece, ci saranno maggiori possibilità di visualizzarle direttamente sulla propria bacheca.

In alternativa, per non perdere nessun sconto Huawei, si possono consultare le pagine delle piattaforme dedicate proprio ai coupon proposti dalle aziende, come Tom’s Hardware che con la sua pagina dedicata ai codici sconto Huawei , colleziona tutte le offerte lanciate dal brand, organizzandoli nel proprio sito e verificando sempre le offerte inserite.

Queste ultime, vengono aggiornate periodicamente, in concomitanza agli sconti proposti dai brand seguiti.

In questo modo non si dovrà sprecare troppo tempo, consultando tante fonti online, per reperire le offerte Huawei che più interessano.