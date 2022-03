Brucia sterpaglie in giardino, scoppia un incendio e fugge di corsa, ma muore stroncato da un infarto

Vignale Monferrato – Non ce l’ha fatta Aldo Gagliardone di 74 anni, pensionato che abitava in una delle villette vicino alla cantina sociale. A metà pomeriggio aveva dato fuoco a delle sterpaglie nel corso della pulizia del giardino, ma per il vento il fuoco ha preso corpo e si è allargato molto per cui anche lo stesso Gagliardone riportava molte ustioni. Terrorizzato scappava in paese di corsa verso il supermercato Gulliver nella zona del cimitero per chiedere aiuto ma era colto da infarto per lo sforzo e stramazzava a terra. Accorreva molta gente e qualcuno chiamava i carabinieri che giungevano sul posto insieme a una squadra del 118 che non poteva fare altro che constatare il decesso del poveretto il quale presentava ustioni al volto, all’addome e alle braccia. Subito intervenivano i Vigili del Fuoco che avevano ragione delle fiamme.