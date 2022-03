Cari Grigi, adesso basta, adesso facciamo i conti

Settimana questa di riflessione, di lavoro, di strategie e di recupero della normalità per le 20 squadre di Serie B che si preparano alle ultime 7 partite senza soste intermedie o turni infrasettimanali che porteranno alla conclusione della regular season stagione 2021/22. Tra l’altro l’attuale incertezza in alto, in mezzo e in coda alla classifica potrebbe capovolgere il classico andamento della categoria che ha visto, nella sua storia, le ultime partite governate da motivazioni forti o deboli a seconda degli obiettivi già raggiunti o meno dalle squadre in campo.

Cosa dice il regolamento

– Al 38° e ultimo turno verranno sanciti i primi verdetti: le 2 squadre promosse direttamente in A e almeno 3 delle retrocedende in C delle 4 destinate per regolamento. Playoff – La terza destinata alla serie maggiore sarà invece la vincitrice dei play off disputati a partire dalla terza fino all’ottava formazione classificata.

– La terza destinata alla serie maggiore sarà invece la vincitrice dei play off disputati a partire dalla terza fino all’ottava formazione classificata. Squadre escluse dai playoff – A partire dalla nona classificata fino alla sedicesima la stagione finisce senza code ulteriori e la prossima stagione si ripresenteranno ai nastri di partenza della cadetteria.

– A partire dalla nona classificata fino alla sedicesima la stagione finisce senza code ulteriori e la prossima stagione si ripresenteranno ai nastri di partenza della cadetteria. Playout – La 16° classificata accederà ai playout assieme alla 17° per decidere la quarta retrocessa in C tramite spareggio. I playout non si disputeranno nel caso in cui, fra le due formazioni interessate, il distacco risulti superiore a 5 punti. In questo caso la quartultima retrocederebbe senza passare da spareggi, situazione che si è verificata la stagione scorsa evitando all’Ascoli gli spareggi a spese del Cosenza.

– La 16° classificata accederà ai playout assieme alla 17° per decidere la quarta retrocessa in C tramite spareggio. I playout non si disputeranno nel caso in cui, fra le due formazioni interessate, il distacco risulti superiore a 5 punti. In questo caso la quartultima retrocederebbe senza passare da spareggi, situazione che si è verificata la stagione scorsa evitando all’Ascoli gli spareggi a spese del Cosenza. Retrocessione – Retrocederanno direttamente in Serie C la ventesima, la diciannovesima e la diciottesima squadra classificata alla fine della regular season mentre per la quarta squadra dobbiamo aspettare l’esito dello spareggio sopra citato.

La situazione attuale