Operaio Orafo di Valenza si toglie la vita sparandosi alla tempia

Valenza – Non sono ancora noti i motivi che, nel primo pomeriggio di oggi, hanno spinto un operaio orafo di 59 anni a spararsi nel cranio. L’allarme è stato dato del suo datore di lavoro che l’aveva chiamato al telefono non avendolo visto arrivare sul posto di lavoro per cui s’è preoccupato e ha chiamato i carabinieri che, una volta giunti sul posto, dopo aver sfondato la porta di casa l’hanno trovato riverso in una pozza di sangue con in pugno la pistola regolarmente registrata con la quale si era sparato. Sul tavolo un biglietto in cui spiega i motivi dell’insano gesto. Abitava in un bell’appartamento al piano terra in Via Rosselli 14, la zona dietro al supermercato Esselunga. Gli uomini della Benemerita stanno lavorando in stretto contatto con la squadra scientifica per capire cosa abbia indotto la vittima a togliersi la vita. Le indagini sono ancora in corso mentre, in questa fase, l’ultima parola è del medico legale, il dottor Domenico Governa (nella foto) che dovrà stabilire la causa della morte. Ma è solo una formalità. Il come è noto, ora non resta che capire il perché.

Seguiranno aggiornamenti.