Pattuglia di controllo della Polizia ha fermato un ricercato internazionale che è finito in carcere

Alessandria – Qualche sera fa una pattuglia del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato, durante il turno si servizio, fermava due uomini di origine moldava il cui accertamento nella banca dati interforze rilevava che uno dei due risultava essere colpito da un mandato di arresto emesso dalle autorità del suo paese d’origine per violenza sessuale e guida in stato di ebbrezza, reati riconosciuti anche per la legislazione italiana e pertanto per lui scattavano le manette. L’uomo finiva in carcere a Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana.