Pitbull recide con un morso l’arteria femorale del padrone che muore in pochi minuti

Pozzolo Formigaro – Un morso letale a una gamba, spezzata l’arteria femorale e un uomo di 86 anni è morto dissanguato oggi pomeriggio nel giardino della sua casa davanti ai suoi familiari. La vittima, Franco Traversa, ha tentato di dividere due dei suoi cani che si stavano azzuffando, quando uno dei due, un pitbull terrier, si è rivoltato mordendogli con forza la coscia e recidendogli l’arteria femorale. Per l’anziano allevatore la morte è arrivata in pochi minuti e quando sono arrivati i soccorsi non c’è stato più nulla da fare, era già morto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Novi Ligure mentre la dinamica dei fatti è al vaglio degli inquirenti.