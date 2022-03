Pallacanestro A2: ottavo successo consecutivo per l’Apu Old Wild West Udine a spese del NoviPiù JB Monferrato

Casale Monferrato (NoviPiù JB Monferrato 49 – Apu Old Wild West Udine 72) da Tuttoudinese.it – Ancora privo di Federico Mussini (botta al ginocchio destro) ed Ebeling (gastroenterite), coach Matteo Boniciolli schiera dal primo minuto: Cappelletti, Lacey, Nobile, Esposito e Walters. Proprio il centro Usa sblocca l’incontro dopo 55 secondi (0-2). A seguito del canestro di Fabio Valentini (2-2), l’Old Wild West si porta sul +7 (2-9), grazie alla tripla di Cappelletti, ai liberi trasformati da Nobile (fallo di Martinoni) e alla schiacciata di Esposito e a sei minuti dalla prima sirena Lacey firma il +9 (4-13). Nella seconda parte del primo periodo la formazione di Boniciolli dilaga con Walters e Giuri (6-21). I liberi trasformati da Antonutti (fallo di Ghirlanda) e la tripla di Ghirlanda chiudono il primo quarto sul punteggio di 12-25. In apertura di secondo periodo Walters e Lacey aumentano il gap portando a 17 i punti di vantaggio su NoviPiù (12-29). A metà periodo i friulani conducono con 16 punti sui piemontesi grazie ai liberi trasformati da Antonutti (fallo di Hill-Mais, 18-34), mentre nel finale i padroni di casa accorciano con Sarto che confeziona 4 punti in trenta secondi, fissando il secondo parziale sul punteggio di 26-37.

Il terzo quarto si apre con il canestro di Walters (26-39) che sale a 13 punti personali e con il nuovo +15 di Esposito (26-41). Dopo tre minuti di gioco Cappelletti prima realizza il 26-43 e subito dopo mette a segno la seconda tripla bianconera per il +20 (26-46). A metà periodo anche Lacey ritrova il suo tiro micidiale tiro da tre (29-51) e a 3 minuti e 30 secondi dalla terza sirena Giuri allunga ulteriormente per il +22 (32-54) con una tripla dall’angolo. Un minuto dopo anche Esposito punisce i piemontesi dall’arco (36-57) e allo scadere Giuri va nuovamente a segno dall’angolo (36-62) portando a 25 i punti totali realizzati dai bianconeri nella terza frazione. L’Apu Udine chiude definitivamente la partita nei primi minuti dell’ultimo periodo: i canestri di Esposito e Walters mantengono il divario con i Rossoblù (36-65). A 4 minuti e 22 secondi dalla fine del match Esposito va in doppia cifra (42-67) spegnendo le residue speranze di rimonta degli uomini di Andrea Valentini. Finisce 49-72.