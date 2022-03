Rapinatori aggrediscono e picchiano imprenditore di 85 anni e la moglie di 81: vigliacchi!

Acqui Terme – Per fortuna, stando alle ultime indiscrezioni, non sarebbero italiani i vigliacchi che, dopo averlo colto di sorpresa e costretto a entrare in casa dove c’era anche la moglie che lo aspettava come tutte le sere, hanno rapinato Pier Giorgio Benzi (nella foto), 85 anni, titolare della Imeb Srl, azienda leader nel settore dell’impiantistica industriale. I banditi, probabilmente dell’est europeo, non è ancora chiaro se tre o quattro, hanno atteso l’anziano imprenditore al suo ritorno dal lavoro. A quel punto, usando le maniere forti, l’hanno picchiato e poi hanno rinchiuso la moglie di 81 anni in uno sgabuzzino. I miserabili slavi erano alla ricerca della cassaforte: si sono fatti consegnare le chiavi d’un forziere che non era ancora stato murato, ma non riuscendo ad aprirlo lo hanno caricato sull’auto della signora Benzi, una Golf. Una volta prelevato il bottino se ne sono andati con la Golf che è stata trovata – abbandonata e bruciata – nella notte nel comune di Melazzo. I signori Benzi sono stati ricoverati al Pronto soccorso dell’ospedale di Acqui Terme, dove sono stati medicati: fortunatamente non hanno riportato lesioni gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno indagando. Al momento si stanno visionando le immagini delle telecamere.