Skincare del momento, è tutta naturale e fa miracoli: ecco di cosa si tratta

Milano – Negli ultimi anni curare il proprio aspetto fisico è diventato una routine alla quale molti non rinunciano. Non si tratta solo del corpo ma anche degli aspetti che denotano la bellezza come pelle, capelli e unghie. Uomini e donne si affidano sempre di più al wellness e alla skincare per ottenere risultati tangibili ed efficaci.

Trattamenti, prodotti di bellezza e molto altro ancora. Oggi però c’è un trattamento alquanto rivoluzionario che regala davvero risultati evidenti. Si tratta di una soluzione non solo efficace ma anche naturale e si chiama integratore alimentare.

È questo il nuovo segreto per curare il benessere e la bellezza. Con un integratore per capelli, pelle e unghie si può agire in modo specifico perché la bellezza parte dall’interno. Come ci spiega VitaVi, punto di riferimento in Italia per la vendita online degli integratori, la perdita di elasticità e del tono della pelle, con secchezza e rughe in viso, capelli deboli e disidratati ed unghie fragili, sono i classici effetti dell’invecchiamento unito ad altri fatti come una dieta non equilibrata, un’eccessiva esposizione solare, un cambiamento ormonale. Ecco perché per intervenire è necessario agire dall’interno andando a dare all’organismo i nutrienti di cui ha bisogno.

In questi casi la principale causa è da imputare ad una carenza di collagene, il maggiore collante delle strutture del nostro organismo. V / Care, integratore completo, specificamente formulato e bilanciato a base di VERISOL®, peptidi di collagene, che va a colmare le carenze di questa importantissima proteina. Unito a vitamine, minerali ed estratti vegetali agisce in modo specifico su pelle, capelli e unghie.

Si tratta di un vero e proprio cambio di prospettiva che non coinvolge solo la skincare ma va a toccare proprio il concetto di benessere. Oltre ad una dieta sana ed equilibrata, ad una corretta attività fisica, gli integratori regalano un supporto ulteriore al fisico ristabilendo gli equilibri fisici e mentali prendendosi cura di sé stessi da un nuovo punto di vista.

Con il collagene da bere VitaVi propone una formulazione complessa e pluricomponente realizzata con collagene idrolizzato unito ad una serie di vitamine e minerali utili per donare forza e vitalità ad unghie pelle e capelli.