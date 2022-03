Tortona e il ritorno alla logistica

Tortona – Tortona vuole espandersi, lo si capisce dalla bozza del nuovo piano regolatore che spinge la città oltre Scrivia dove si trovano le principali aree destinate alla logistica e dove vi sarà il maggiore sviluppo anche nei prossimi anni, con Aquila Capital in strada Cabannoni e Autamarocchi, azienda dell’autotrasporto, lungo la provinciale 211. Aquila Capital ha già acquistato più di 250.000 metri quadrati lungo la ex statale per Sale, dove sta costruendo il Tortona Green Logistics Park. Il polo logistico previsto dal documento urbanistico che sarà votato martedì in consiglio comunale prevede un’area di 385.000 metri quadrati vicino all’autostrada, con nuovi insediamenti anche a Torre Garofoli. Sarà prevista una compensazione di destinazione d’uso delle aree espropriate che erano agricole ma che potranno recuperare quasi 2 milioni di metri quadrati con la riconversione sulla sponda sinistra dello Scrivia, ai tempi destinata alla pista Pirelli, mai realizzata.