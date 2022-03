A Cuttica sindaco di Alessandria, Rossini presidente di Slala, Mariano presidente della Fondazione Cral e Coscia presidente della Camera di Commercio, il Premio Bonifacio VIII 2021

Alessandria (Max Corradi) – Anagni che nel medioevo è stata baricentro delle rivalità tra Papato e Impero, dove si sono scritte pagine fondamentali per la nostra storia europea, è stata anche capitale per tre giorni del messaggio per la pace tra i popoli, grazie all’iniziativa promossa dall’Accademia Bonifaciana – presieduta da Sante De Angelis – indetta per la cerimonia per i primi conferimenti nazionali e internazionali della XIX edizione del Premio Bonifacio VIII 2021 e della II edizione de “Il Dantesco”. Premio che è andato alla Città di Alessandria e, fra gli altri, a tre illustri alessandrini: il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il presidente della Fondazione Cral Luciano Mariano, l’avvocato Cesare Rossini presidente di Slala e il presidente della camera di commercio Alessandria-Asti Giampaolo Coscia.

Nella foto, da sinistra a destra per chi guarda: Rossini, Mariano, De Angelis e Coscia.