Altro che “la migliore del mondo”, dalla sanità italiana scappano tutti

Alessandria – E così dopo il disastro ferrovie, il disastro autostrade, il disastro scuola, oltre a tutti gli altri disastri minori, dobbiamo registrare anche il disastro Sanità. Solo ad Alessandria nel 2020 dall’azienda ospedaliera e dall’Asl sono letteralmente scappati un centinaio di infermieri e una cinquantina di Oss. Nel 2021 erano stati 80 e 30. Quest’anno 31 infermieri e 6 Oss. A questi si aggiungono 40 ragionieri nel 2020, altrettanti nel 2021. A fare da contraltare al fuggi fuggi generale sono le 87 assunzioni a tempo indeterminato per la categoria dei medici, divisi tra ospedale di Alessandria e Asl, e 23 assunzioni a tempo indeterminato per gli infermieri. Sono invece solo 9 gli Oss assunti sempre a tempo indeterminato e 33 per quanto riguarda il personale amministrativo.