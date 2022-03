Caso Voghera: la procura di Pavia vuole processare un morto

Voghera – Ai legali della famiglia di Youns El Boussettaoui, il marocchino di 39 anni ucciso a Voghera il 20 luglio scorso con una pistola caricata con proiettili Dum Dum – proibiti in Italia – dall’allora assessore e pistolero leghista Massimo Adriatici buon amico del nostro “Riccardino Nazionale”, è stato recapitato un decreto di citazione diretta a giudizio che fa seguito al controllo in Piazza Meardi dello scorso maggio in quanto – udite, udite! – il povero beduino fatto secco dall’assessore leghista due mesi dopo, non aveva con sé i documenti che, ora che è morto, non servono più. Ma a Pavia, evidentemente, intendono processare anche i morti. La notifica è di ieri ed è stata recapitata ai legali dell’uomo, gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli. Si tratta di un decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace.

Sic transit gloria mundi.