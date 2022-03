Da Fondazione Cral Alessandria: bollettino informativo per facilitare l’accesso a finanziamenti e contributi europei, nazionali, regionali

È stato pubblicato l’Avviso per il finanziamento di iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti operative territoriali delle donne vittime violenza e dei loro figli. L’Avviso pubblico, che si colloca nel quadro dell’attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, prevede due distinte Linee di intervento (Linea A e Linea B).

Azioni Finanziabili: l’avviso individua due Linee di Intervento: Linea A – progetti per la programmazione e la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della volenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli sociali. Linea B – progetti per potenziare le reti operative territoriali antiviolenza nelle attività di presa in carico integrata delle donne vittime di violenza maschile e dei loro figli minori, al fine di promuovere l’adozione di procedure standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte come buone pratiche a livello nazionale, al fine di colmare i divari territoriali dei servizi specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza.

La richiesta di finanziamento per ciascun progetto dovrà essere compresa tra il limite minimo di euro 50.000,00 ed il limite massimo di euro 200.000,00: enti ammissibili: Linea A – possono partecipare, in forma singola o associata: enti territoriali: Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, scuole statali, paritarie e non paritarie, servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia statali, paritarie e non paritarie, università pubbliche o private, enti pubblici, esclusi gli Enti pubblici economici, enti no profit: associazioni, fondazioni, comitati, onlus, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, soggetti della cooperazione allo sviluppo, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, circoli di cultura cinematografica e teatrale). Linea B – possono partecipare, esclusivamente in forma associata soggetti titolari dei Centri antiviolenza, quali: enti locali; associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale formato specificatamente sulla violenza di genere; enti territoriali: regioni, città metropolitane, province e comuni; altri soggetti che concorrono all’operatività delle reti operative territoriali antiviolenza, quali, a titolo esemplificativo: case rifugio, servizi sociali, aziende sanitarie, forze dell’ordine, autorità giudiziarie, centri per l’impiego, scuole, università, enti no profit, enti pubblici non economici. Risorse Disponibili pari a Euro 5.000.000,00

Scadenza: le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 3 maggio 2022 esclusivamente all’indirizzo PEC Avvisoviolenza2022@pec.governo.it

Link: http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-iniziative-di-informazione-e-sensibilizzazione-rivolti-alla-prevenzione-della-violenza-maschile-contro-le-donne-e-per-la-promozione-di-buone-pratiche-nelle-azio/

Info: Lamoro Agenzia di sviluppo, Via Leopardi, 4 – 14100 Asti, Tel. 0141 532516, e-mail: info@lamoro.it Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Segreteria di Presidenza-p.zza Libertà, 28 – 15121 Alessandria – Tel. 0131 294207/04 – E-mail: presidenza@fondazionecralessandria.it