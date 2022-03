Con tutti i problemi che ha Novi montano una ruota panoramica in Piazza Pernigotti

Novi Ligure – “Non sottrarrà troppi posti auto” rassicurano a Palazzo Dellepiane, per cui siamo a posto. C’è il piccolo particolare che a Novi i problemi sono ben altri: dalla Pernigotti morta e sepolta (al di là di quello che raccontano i sindacati), all’ex Ilva in cassa integrazione, al Cit sull’orlo del baratro, all’Ospedale che non funziona ed è classificato tra i peggiori del Piemonte, alle biciclette dei pizzaioli piazzate come cimelio (?) al museo del ciclismo. Una città allo sbando, amministrata da una comunità di incapaci, con un sindaco condannato a otto mesi di carcere. Insomma, siamo all’ennesima giunta colabrodo voluta da Fernandel in coppia col Riccardino Nazionale che fa acqua da tutte le parti. E in queste condizioni si pensa di installare una ruota panoramica come quella nella foto per consentire ai turisti (?) di ammirare le bellezze imperdibili della città. In questi giorni infatti sono iniziati in piazza Pernigotti i lavori di montaggio della struttura che dominerà Novi da aprile sino ai primi di giugno. Andrà al posto dalla pista di pattinaggio su ghiaccio (sic!).