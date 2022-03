Maggiore dei Carabinieri salva la vita a un maresciallo della Finanza colto da infarto

Alessandria – Deve ringraziare un uomo della Benemerita il maresciallo della Guardia di Finanza Alberto Bussalino, in forza alla Procura d’Alessandria che, colpito da un infarto mentre era in ufficio, deve la sua vita al maggiore dei carabinieri Gabriele Fabian (nella foto), comandante della Compagnia di Acqui Terme, che gli ha praticato il massaggio cardiaco (col defibrillatore), salvandogli la vita. L’impresa è avvenuta davanti a una cinquantina di persone mentre sul posto c’era anche il maresciallo della Finanza Alberto Rubba, collega di Bussalino, in qualità di infermiere. Il maggiore Fabian era in Procura perché aveva preso un appuntamento col dottor Tiziano Masini (il procuratore aggiunto), ma quando è arrivato ha notato del trambusto nel corridoio. Gli hanno detto che il maresciallo Alberto si era sentito male e aveva la testa riversa sulla scrivania per cui era stata chiamata l’ambulanza. Il maggiore Fabian non ha perso tempo, si è fatto portare un defibrillatore e ha iniziato subito il massaggio cardiaco, con lui, oltre al maresciallo della Finanza Alberto Rubba, c’era il luogotenente dei carabinieri Botto. Subito dopo la prima scarica Alberto ha dato un colpo di tosse, ma il maggiore è andato avanti con una cinquantina di massaggi fino a quando il respiro e il battito sono ripartiti. La squadra del 118 ha fatto il resto ricoverando il finanziere all’ospedale.

Ora sta meglio.