Mentre Calenda è convinto di vincere al primo turno, Abonante consiglia di non buttare via i soldi per il nuovo ospedale, che non serve, destinandoli invece al personale che manca

Alessandria – I candidati alle prossime amministrative scaldano i motori e iniziano le kermesse per incontrare i cittadini. Per la verità se ne sentono di tutti i colori come quello che ha detto Carlo Calenda in visita ad Asti e Alessandria, sicuro di vincere al primo turno. Più ragionevole quello che hanno detto Ravetti e Abonante (nella foto a sinistra) al convegno di ieri opponendosi al nuovo ospedale agli Orti: “Costa troppo spostare l’attuale aeroporto” ha detto Abonante in riferimento al progetto di piazzare il nosocomio sull’area dell’attuale aeroporto che deve essere spostato. Il progetto del centrodestra di fatto indebolirebbe la sanità pubblica che è già alla frutta, soprattutto qui da noi dove manca il personale in tutti i reparti. A questo proposito proprio ieri davanti alla Prefettura si è tenuta l’ennesima manifestazione di protesta dei dipendenti ospedalieri – in un presidio organizzato dalle sigle Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl – che denunciano la carenza di personale qualificato mentre i pazienti soffrono. Chiedono due cose: il rinnovo del contratto di lavoro fermo ormai dal 2018 e l’aumento del personale con assunzione a tempo indeterminato per tutti quegli operatori entrati a lavorare in ospedale durante la pandemia. I sindacati inoltre chiedono l’applicazione del patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sottoscritto a marzo 2021 per una revisione anche della parte normativa del contratto nazionale, che guarda troppo indietro nel tempo, viste le nuove forme di lavoro subentrante con la pandemia come lo smartworking. La realtà invece ci dice che in ospedale ad Alessandria mancano almeno 150 persone a tempo indeterminato per cui invece di pensare a fare un nuovo ospedale sarebbe meglio far funzionare il vecchio con nuove assunzioni.

A proposito dell’ospedale riprendiamo un vecchio ma sempre attualissimo articolo del profetico Guido Manzone, nostro grande editorialista mancato sei anni fa.

Eccolo. Ciao Guido.

di Guido Manzone – 5 aprile 2013: “L’ospedale va bene dov’è, basta tangenti a scapito del bene comune”

Spinti da inestinguibile voracità sono nuovamente al lavoro i costruttori di macerie. Non essendo bastata l’illegale distruzione degli ottimi ponti della Cittadella e del Sanatorio, che non erano assolutamente da abbattere, ora vogliono trasferire l’ospedale civile, unica cosa che ad Alessandria funziona molto bene, che non è da trasferire. E vogliono farlo senza avere nemmeno i soldi per finanziare l’operazione. Ma l’essere impuniti nel loro nefando agire li fa credere furbi, inducendoli a confondere corruzione con intelligenza. Con la cupa pazienza dell’avvoltoio aspettano il momento opportuno agitando con le loro indegne zampe le nobili bandiere della salute e della vita dell’uomo, sotto la cui ombra si cerca di celare l’indegna intrapresa. Ma il male non può essere gestito da soli. Il farlo necessita della complicità delle vittime persuase, con false parole, ad agire in modo contrario al loro bene. Una città non è la somma di individui, ma una comunità che si riconosce in un insieme di valori condivisi. Sono proprio questi valori che occorre stravolgere e prostituire per piegare i molti al vantaggio di pochi. Questo agire spiega come, in regime democratico, la gestione del male sia divenuta sempre più costosa, privilegiando i grandi lavori che permettono grandi tangenti. Non è un caso che in questo periodo di crisi, gli appartenenti alla destra e alla sinistra piemontesi, come branchi di lupi affamati, si siano lanciati sugli ospedali con proposte contrarie agli interessi comuni. La giunta Cota vorrebbe cedere ai privati il 40% della proprietà degli ospedali. Ed in particolare gli immobili, che le ASL dovrebbero affittare dai novelli proprietari, a prezzi di totale vantaggio per questi ultimi. Il che in breve tempo distruggerebbe i bilanci aprendo la strada ad una cessione definitiva della sanità piemontese. E così la nostra regione finirebbe come gli Stati Uniti in cui gli appartenenti alle classi meno abbienti non sono curati. [ …]

L’attuale ospedale di Alessandria sta benissimo dov’è (a destra un’ipotesi di ristrutturazione con l’unione del vecchio blocco all’attuale tramite un ponte – n.d.e.). È ottimamente posizionato da un punto di vista urbanistico e, trovandosi sulla circonvallazione, è nell’area più facilmente raggiungibile dell’intera città. A fianco c’è il gigantesco edificio vuoto dell’ex ospedale psichiatrico con vastissimi cortili e lasciato dolosamente inutilizzato proprio allo scopo di creare disservizi, con cui giustificare il trasferimento del vicino ospedale. Inoltre confinante, subito al di là della circonvallazione, vi è l’enorme estensione dei cosiddetti Orti del manicomio, in cui sarebbe possibile creare un gratuito posteggio riservato sia ai dipendenti che ai pazienti. Poiché è profondamente errato aspettare che la casa bruci prima di intervenire, chiediamo a tutti i cittadini di muoversi per impedire il truffaldino trasferimento dell’ospedale civile di Alessandria. Chiediamo pure che si tuteli con ogni mezzo quello che oggi è l’unico e solo orgoglio della città utilizzando per suoi eventuali ampliamenti ciò che già gli appartiene e nel contempo non solo si impediscano i tentativi di privatizzazioni regionali, ma si richieda alla Regione di saldare al più presto i suoi debiti con le nostre strutture sanitarie evitando sprechi di prestigio, come l’inutile e costosissimo grattacielo della Regione, questo sì da vendersi al più presto ai privati, essendo questa l’unica ed auspicabile forma di privatizzazione”.