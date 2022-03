Rapinatori marocchini arrestati dai carabinieri grazie all’ex sindaco ma sono già in libertà

Tortona – L’altra sera verso le undici e mezzo due giovani rapinatori marocchini, dopo aver sfondato la porta d’ingresso della Farmacia Moderna in circonvallazione, avevano preso dalla cassa circa 800 euro in contanti. Scattato l’allarme sono giunti i carabinieri che dopo un breve inseguimento hanno arrestato il più giovane, un ragazzino di 14 anni che durante la fuga a piedi era finito nell’area industriale, mentre il secondo era rimasto in città ma era notato dall’ex sindaco Gianluca Bardone per l’atteggiamento molto sospetto per cui è stato segnalato ai carabinieri che, giunti sul posto, l’hanno arrestato mentre si stava nascondendo tra la vegetazione in via Silvio Ferrari e portato in caserma. I due rapinatori. La refurtiva è stata recuperata. L’arresto del maggiorenne è stato convalidato giovedì dal giudice. Ha patteggiato la condanna a 6 mesi e 300 euro di multa con la pena sospesa per cui è stato subito rimesso in libertà come il minorenne.