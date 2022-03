Due dispersi nei boschi dell’acquese tratti in salvo dai Vigili del Fuoco

Acqui Terme – Nel tardo pomeriggio di oggi personale dei Vigili del Fuoco di Acqui Terme s’è recato in località strada Pesca Gelata nel comune di Malvicino a seguito della richiesta d’aiuto tramite telefonino da parte di due persone disperse in zona boscata impervia. Sul posto s’è recato subito il personale dei Vigili del Fuoco Saf (speleo alpino fluviale) del Comando di Alessandria e il soccorso alpino. Ritrovate le due persone, di cui non si conoscono ancora le generalità, sono state soccorse e portate in zona sicura dell’elicottero Drago 70 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Genova e poste all’attenzione del personale sanitario. Sul posto si sono recati i Carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso.

Seguiranno aggiornamenti