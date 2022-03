Festa di laurea finita in rissa

Quattordio – Non sarà un bel ricordo per chi, alla sua festa di laurea tenuta in una villa adibita per eventi di vario genere, tra cin cin e abbracci con una cinquantina di invitati, è stato testimone d’una rissa furibonda culminata con l’accoltellamento d’un invitato. Erano circa le 23:30 quando i responsabili della sicurezza hanno dovuto intervenire per evitare che l’alterco si trasformasse in un parapiglia collettivo con ben altre conseguenze, dato anche il numero eccessivo di drink ingurgitati dagli invitati a quell’ora. Sono stati allertati i carabinieri e il pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria che ha subito inviato un’autoambulanza con cui è stato trasportato il ferito all’ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Festa di laurea da dimenticare.

(Foto di repertorio)