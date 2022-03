Roma – Il ministro Provenzano intervistato da La Stampa, a proposito della guerra in Ucraina, ha detto: “Quando ci sono un aggressore e un aggredito hai il dovere della scelta, nessuna equidistanza è accettabile”. E allora perché quando, nel 2014, gli ucraini hanno massacrato 15.000 russi che manifestavano per l’indipendenza del Donbass non si è schierato coi russi aggrediti?