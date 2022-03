Il Vescovo non arriva in tempo per la cerimonia a causa delle code in autostrada

Acqui Terme – Ci risiamo: ancora code chilometriche sulla A26. Fin qui la notizia è di routine, ma quando si viene a sapere che ieri il Vescovo di Acqui Terme Monsignor Luigi Testore (nella foto) a causa di quelle code, nonostante fosse partito per tempo in previsione dei soliti ingorghi sulla A26, non è riuscito ugualmente a giungere in tempo nella Cattedrale di San Lorenzo a Genova per la Solenne Cocelebrazione delle Confraternite in onore Della Madonna della Misericordia Coinvolgendo Piemonte e Liguria, siamo allo scandalo. Il Vescovo di Acqui Terme avrebbe dovuto concelebrare la Messa con Padre Marco Tasca, Arcivescovo Metropolita nonché Presidente della Cei che, non vedendolo arrivare s’è limitato a salutarlo dall’altare durante l’omelia. Poi con una certa ironia Padre Tasca ha detto due volte: “Ormai è normale fare la coda in autostrada e arrivare in ritardo o non arrivare affatto”.

Così per la A26 è giunta come un fulmine anche la scomunica della Chiesa. Un record!

Ecco perché il nostro Draghi, invece di pensare a far la guerra a Putin, dovrebbe pensare a far funzionare l’Italia.