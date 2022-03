Rocchetta Palafea – Intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio che ieri pomeriggio ha distrutto un capannone agricole a Rocchetta Palafea, in frazione San Vito (AT). Ancora da stabilire le cause che hanno portato al vasto fronte di fuoco che ha coinvolto anche un bosco per una superficie di circa 2500 metri quadri.